Die Vordrucke kommen als Eilantrag beim Amtsgericht in Waiblingen an, es soll schnell gehen: Eltern wollen verhindern, dass ihre Kinder in der Schule Masken tragen müssen. Nicht wegen konkreter medizinischer Gründe, dem Vordruck sind keine ärztlichen Atteste beigelegt. Gäbe es konkrete medizinische Gründe und ein entsprechendes ärztliches Attest, dann wäre der Eilantragsvordruck auch gar nicht mehr nötig – das Kind wäre dann von der Maskenpflicht befreit.

Die Eltern haben es so eilig,