Corona-Verdacht über die Pfingst-Feiertage: Ambulanz in Schorndorf ist zuständig

Vor den Pfingstfeiertagen informieren die Rems-Murr-Kliniken nochmals, wo bei Verdacht auf Covid-19 Hilfe zu erhalten ist: Für Covid-19-Patienten und Menschen mit Verdacht auf eine Corona-Infektion, die behandelt werden müssen, hat die Kassenärztliche Vereinigung mehrere Corona-Schwerpunktpraxen im Landkreis und eine Fieberambulanz, die „Corona-Ambulanz“ in der Rems-Murr-Klinik Schorndorf eingerichtet.

Typische Symptome: Husten oder Fieber

In den Schwerpunktpraxen werden Patienten mit typischen Infektionssymptomen wie Husten, Fieber oder anderen grippeähnlichen Krankheitsanzeichen nach vorheriger telefonischer Anmeldung bei ihrem Hausarzt behandelt. Falls erforderlich wird in den Schwerpunktpraxen auch ein Abstrich auf Sars-CoV-2 durchgeführt. Betroffene, die keinen Hausarzt haben oder ihren Hausarzt nicht erreichen können, erhalten über die zentrale Rufnummer 116 117 Zugang zu einer der Corona-Schwerpunktpraxen, teilt das Landratsamt mit.

Ambulanz ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet

Insbesondere am Wochenende und an Feiertagen übernimmt die Corona-Ambulanz (Fieberambulanz) in der Rems-Murr-Klinik Schorndorf die ambulante Versorgung von Corona-Infizierten und Verdachtsfällen. Sie versorge von der Klinik räumlich getrennt gemeinsam mit der Notfallpraxis medizinisch dringende Fälle. Die Fieberambulanz ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Zu erreichen ist die Corona-Ambulanz über die Telefonnummer 0 71 81/67-31 24 oder über die zentrale Rufnummer 116 117.

6039 Tests im Testzentrum seit Anfang März

Zu Beginn der Corona-Pandemie hatten der Rems-Murr-Kreis und die Rems-Murr-Kliniken auf dem Gelände der Schorndorfer Klinik das Corona-Testzentrum eingerichtet. Mit dem Rückgang von Verdachtsfällen und der Einrichtung mehrerer Schwerpunktpraxen konzentrierte sich das Schorndorfer Testzentrum in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt zuletzt auf die flächendeckende Testung der Pflegeeinrichtungen im Kreis. Seit seiner Eröffnung hat das Testzentrum den Angaben zufolge 6039 Tests durchgeführt, rund die Hälfte davon in den Pflegeeinrichtungen im Rems-Murr-Kreis. Nun hat das Testzentrum seinen Betrieb vorerst heruntergefahren.