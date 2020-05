Rems-Mur-Kreis.

Vieles spricht dafür, dass die Rems-Murr-Oster-Bilanz zu den Verstößen gegen Verordnung gegen die Ausbreitung des Coronavirus ähnlich ausfällt wie in Baden-Württemberg insgesamt: Die weit überwiegende Zahl der Menschen im Land habe sich an die Vorgaben gehalten. Diese Bilanz zog das Innenministerium am Ostermontag in Stuttgart.

Von Karfreitag bis zum frühen Morgen des Ostermontags wurden demnach in Baden-Württemb