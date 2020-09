Die vielen Änderungen der Corona-Verordnungen sorgen für Verwirrung, deshalb hier eine Übersicht über die aktuell in Baden-Württemberg geltenden Regeln laut Angaben des Landesministeriums für Soziales und Integration (inklusive Gesundheit).

Wo gilt die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht?

Die Maskenpflicht gilt weiterhin für Personen ab dem Alter von sechs Jahren hier:

im ÖPNV, also in U-Bahnen, S-Bahnen, Bussen (auch Reisebussen) und Zügen sowie an Bahn- und