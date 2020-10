Die Corona-Lage in unserem Ballungsraum wird immer angespannter. Warnstufe Rot gilt seit Mittwoch nicht mehr nur in Stuttgart und im Landkreis Esslingen, sondern auch in Heilbronn sowie den Landkreisen Ludwigsburg und Schwäbisch Hall. Vorwarnstufe Gelb haben in näherer Nachbarschaft zu uns laut Landesgesundheitsamt die Landkreise Böblingen, Göppingen und Reutlingen erreicht. So war es nur eine Frage der Zeit, dass auch im Rems-Murr-Kreis die Corona-Ampel auf Gelb springen würde. „Damit haben