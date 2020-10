Corona-Warnampel auf Gelb: Das gilt ab Donnerstag (15.10.) für private Feiern im Rems-Murr-Kreis

Mit Blick auf die steigenden Corona-Neuinfektionen hat der Kreis mittlerweile bei der Corona-Ampel die Vorwarnstufe (Gelb) erreicht. Am Mittwoch (14.10) gab es bereits 151 Fälle in sieben Tagen, was einem Durchschnittswert von 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner entspricht.

Als Konsequenz hat das Landratsamt Rems-Murr-Kreis Einschränkungen für private Feiern beschlossen. Das geht aus einer aktuellen Mitteilung hervor. Ab Donnerstag gilt für alle Städte und Gemeinden des Kreises folgende Allgemeinverfügung: