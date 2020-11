Manche Kommunen im Rems-Murr-Kreis sind nicht mehr so ganz einig mit ihrem Landrat. Sie haben in Sachen Corona, so ist’s an manchen Stellen explizit gesagt worden oder zwischen den Zeilen rauszulesen, die Belastungsgrenze längst erreicht. Landrat Richard Sigel dagegen hatte die Corona-Situation im Kreis vor kurzem noch als „bislang komfortabel“ eingeschätzt. Nicht die Infektionslage, da sei die Entwicklung „dynamisch“. Aber die den Infektionen nachfolgende Arbeit der Übermittlung der