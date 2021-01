Die Lockdown-Maßnahmen werden ab kommenden Montag, 11. Januar, verschärft. Private Treffen in einem Haushalt sind dann maximal mit zusätzlich einer haushaltsfremden Person gestattet. Ist diese Freiheitsbeschränkung berechtigt? Finden denn wirklich die meisten Ansteckungen im privaten Umfeld statt und nicht doch eher in Kitas, Schulen, Restaurants, beim Einkaufen, im medizinischen Umfeld oder in den Alten- und Pflegeheimen? Und: Welche Altersgruppen sind eigentlich die stärksten