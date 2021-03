Seit Montag, 15. März, herrscht ein bisschen mehr Leben in den Schulen. Die Grundschulkinder sind in einen „eingeschränkten Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ gestartet. Das bedeutet, dass sie fast nach Stundenplan kommen können. Dass sie aber in „möglichst konstanten Gruppen“ bleiben. Auch für die fünften und sechsten Klassen hat das Kultusministerium diesen „eingeschränkten Regelbetrieb“ versprochen. Alle Schülerinnen und Schüler kommen ins Schulgebäude und sollen vor Ort, mit