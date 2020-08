„Von einem Tag auf den anderen sprang die Nachfrage wieder an“, erinnert sich Dr. Daniel Gutting. Einen Monat zuvor, Mitte März, war der Absatz des Versandhändlers Peter Hahn in Winterbach eingebrochen. Geschäftsführer Daniel Gutting erklärt sich die totale Kaufzurückhaltung mit einer Schockstarre, in die der Lockdown das Land versetzte. Schulen waren geschlossen, das öffentliche Leben lag brach – wer dachte in diesem Moment an neue Klamotten? Mitte April wurde nicht nur das Wetter besser.