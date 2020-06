Ja, der 26-Jährige hat eine schwere Persönlichkeitsstörung, ist hochgradig drogenabhängig und hat Straftaten begangen, weil er krank ist. Und ja, er war geständig und lässt im Verhalten Anzeichen der Besserung erkennen. Doch schon angesichts der beiden einschlägigen Vorstrafen ließ Richterin Jasmin Neher-Klein am Donnerstag in Stuttgart keinen Zweifel daran: Weniger als drei Jahre und drei Monate Haft, davon zwei in einer Entziehungsanstalt, sind einfach nicht drin für den