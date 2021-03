Noch sind sämtliche Restaurants geschlossen. Noch müssen sich Feinschmecker mit Sterneküche to go begnügen - oder selbst zum Kochlöffel greifen und ihren Idolen nacheifern. Zum Beispiel dem Edelkoch Philipp Kovacs, der sich als erster Koch im Rems-Murr-Kreis mit zwei Michelin-Sternen schmücken darf. „ We couldn’t be more proud of this outstanding reward!“ schreibt das Fellbacher Goldberg auf Facebook über die Auszeichnung, die nur 41 Gourmettempeln in Deutschland zuteilgeworden ist. Das