Das gilt für den Einzelhandel ab Montag (22. März) im Rems-Murr-Kreis

Wegen einer dauerhaften Inzidenz von über 50 im Rems-Murr-Kreis werden seit 8. März geltende Lockerungen für den Einzelhandel zurückgenommen. Von kommendem Montag, 22. März an, gilt laut Landes-Coronaverordnung Folgendes in unserem Landkreis:

Bestimmte Sparten des Einzelhandels dürfen ab Montag weiterhin sogenanntes „Click & Meet“ anbieten. Kundinnen und Kunden können sich nach vorheriger Terminabsprache in einem festen Zeitfenster in einem Laden beraten lassen und einkaufen. Dabei darf laut Sozialministerium „nicht mehr als ein Kunde pro 40 Quadratmeter (m²) gleichzeitig anwesend sein. In einem Geschäft mit 420 m² Verkaufsfläche, dürfen also gleichzeitig zehn Kunden nach vorheriger Terminabsprache anwesend sein. Kund*innen und Beschäftigte müssen eine medizinische oder FFP2-/KN95-/N95-Maske tragen.“

Natürlich sind auch „Click & Collect“, also Warenbestellungen und -Abholungen sowie Warenlieferungen nach Hause weiterhin erlaubt.

Weiterhin komplett öffnen und Kunden ohne Termin empfangen dürfen unter den Hygieneauflagen für den Einzelhandel – "Maskenpflicht (medizinische oder FFP2-/KN95-/N95-Maske), Begrenzung der Kundenzahl auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter (m²) für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und einem weiteren Kunden für jede weiteren 20 m² Verkaufsfläche“: