Wurde eine Reiterin oder ein Reiter am Montag (15.2.) bei einem Ausritt zwischen Allmersbach im Tal und Winnenden-Hertmannsweiler abgeworfen und liegt womöglich schwer verletzt und hilflos irgendwo? Die Polizei konnte dies auch am Dienstag immer noch nicht hundertprozentig ausschließen. Sowohl die bundesweite Reiter- und Pferdefreund-Community als auch die lokale Facebook-Gemeinde macht sich deshalb weiterhin große Sorgen. Was ist passiert?

Am Montag gegen 15.40 Uhr meldete eine