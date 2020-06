Das Remstal singt! Stimmen Sie ab für Ihren Lieblingssong

Die interkommunale Veranstaltung „Das Remstal singt!“ feierte 2019 zur Remstal Gartenschau seine Premiere. Das offene Singen hatte damals mehrere Tausend Sängerinnen und Sänger im Remstal vereint. Nun soll „Das Remstal singt!“ am 5. Juli in die zweite Runde gehen. Auch wenn der „Remstal Sommer“, wie so viele Veranstaltungen, in diesem Jahr leider pausieren muss, waren sich die Remstalkommunen einig, dieses interkommunale musikalische Gemeinschaftsevent trotzdem stattfinden zu lassen. Dieses Mal allerdings etwas anders als virtuelles Mitsing-Format.

So sind am Sonntag, 5. Juli, um 20 Uhr alle Remstäler und Remstal-Freunde eingeladen, nach Herzenslust mitzuschmettern. Patrick Bopp, alias Memphis von der VocalComedy-Truppe Füenf, führt als musikalischer Leiter durch das Programm und sorgt mit seiner Band für ausgelassene Stimmung. Außerdem mit dabei ist auch Christian Langer, bekannt als Justice von den Füenf. Er unterstützt sowohl gesanglich, als auch als Chatmaster und freut sich schon über einen regen Austausch im Chat. Die Veranstaltung wird per Livestream im Internet übertragen.

Von überall kann mitgesungen werden

Von Zuhause, aus den Gärten, auf den Balkonen oder Terrassen - das ganze Remstal soll erklingen und die Freude am Singen teilen, schreiben die Veranstalter, der Remstal Tourismus (ehemals Remstalroute) und als Koordinator die Stadt Waiblingen. Passend zur Jahreszeit sollen an diesem Tag die schönsten Sommerhits und Sommerlieder gesungen werden.

Bei unserem Voting können Sangesfreudige für ihre Top 10 bis zum 21. Juni abstimmen. Die zehn meist gewählten Sommerhits bestimmen dann das Programm für „Das Remstal singt“. Sämtliche Liedtexte werden im Vorfeld zum Download unter www.remstal.de angeboten.

Doch das ist noch nicht alles! Als großes Special bietet die Stadt Waiblingen die einzigartige Möglichkeit das offene Singen live vor Ort aus dem Auto zu erleben im Rahmen des parallel stattfindenden Waiblinger Autokinos des Traumpalast Waiblingen auf dem Festplatz an der Rundsporthalle. Wer also auf ein Live-Erlebnis nicht verzichten möchte, kann sich unter www.waiblingen.de/kulturkommtinsauto schnell eines der Tickets sichern.

Diese Lieder stehen beim Online-Voting zur Auswahl

UMFRAGE Stimmen Sie für Ihr Lieblingslied Wählen Sie bis zum 22. Juni aus diesen 25 Sommerhits Ihr Lieblingslied, das Sie am 5. Juli mitträllern wollen: Walking on Sunshine (Katrina & the Waves) Wann wird’s mal wieder richtig Sommer (Rudi Carell) Summer in the City (Joe Cocker) Pack die Badehose ein (Conny Froboess) Ein Bett im Kornfeld (Jürgen Drews) Pata Pata (Miriam Makeba) Summertime (George Gershwin) You are the sunshine of my life (Stevie Wonder) Lasciatemi Cantare/L’Italiano (Toto Cotugno) In the Summertime (Mango Cherry) On the Beach (Chris Rea) Let the sunshine (Hair) Summer dreaming/Barcardi feeling (Kate Yanai) Africa (Toto) Hotel California (Eagles) La Bamba (Los Lobos) Bring mir die Sonne (Füenf) Ab in den Süden (Buddy) Westerland (Die Ärzte) Aeroporte Seguridad (Füenf) Guantanamera (Joseíto Fernández) Junimond (Rio Reiser) One Love (Bob Marley) Stand by your man (Tammy Wynette) Tanze Samba mit mir (Tony Holiday)

Und so singen Sie am Sonntagabend dann mit:

Zum Probieren können alle Liedtexte im Vorfeld unter www.remstal.de heruntergeladen werden. Am Sonntag, 5. Juli, wird um 20 Uhr die Veranstaltung „Das Remstal singt!“ aus dem Autokino Waiblingen auf der Webseite als Livestream übertragen.