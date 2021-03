Das sind die neu gewählten Landtagsabgeordneten aus dem Rems-Murr-Kreis

In Baden-Württemberg wurde am Sonntag (14. März) ein neuer Landtag gewählt. Die Grünen erhielten in allen drei Wahlkreisen im Rems-Murr-Kreis die meisten Stimmen und gewannen alle drei Direktmandate. Durch Zweitmandate schafften es aber auch Kandidaten anderer Parteien in den 17. Landtag. Wir zeigen Ihnen die neu gewählten Landtagsabgeordneten aus dem Kreis.

Wahlkreis Waiblingen

Das Direktmandat im Wahlkreis 15 Waiblingen ging an Swantje Sperling von den Grünen.

Swantje Sperling, © Ralph Steinemann Pressefoto

Zweitkandidaten sind Julia Goll (FDP)...

Julia Goll, FDP © ZVW/Gabriel Habermann

...und Siegfried Lorek von der CDU.

Siegfried Lorek. © ZVW/Benjamin Büttner

Wahlkreis Schorndorf

Im Wahlkreis 16 Schorndorf holte Petra Häffner (Grüne) das Direktmandat.

Petra Häffner (Die Grünen), Landtagsabgeordnete aus Schorndorf. Archivfoto. © ZVW/Gabriel Habermann

Per Zweitmandat ziehen Christian Gehring (CDU)...

Christian Gehring, CDU. © Andrea Pelz

...und Jochen Haußmann (FDP) in den Landtag ein.

Jochen Haußmann, FDP. © ZVW/Benjamin Büttner

Wahlkreis Backnang

Auch der Wahlkreis 17 Backnang wird mit drei Abgeordneten im Landtag vertreten sein. Das Direktmandat holte Ralf Nentwich von den Grünen.

Ralf Nentwich. © Privat

Außer dem Direktkandidaten werden Daniel Lindenschmid (AfD)...

Daniel Lindenschmid. © Privat

...und Gernot Gruber von der SPD Landtagsabgeordnete.