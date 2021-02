Dr. Deniz Karagülle muss gar nicht erzählen, woher er stammt – man hört's am sanft gerollten „R“: In Nürnberg ist er aufgewachsen, in Erlangen hat er studiert, und nach ein paar Jahren in Norddeutschland zog es ihn zurück in den Süden. Seit kurzem trägt der Chefarzt am Zentrum für Psychiatrie in Winnenden mehr Verantwortung: Die beiden Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie West und Ost sind jetzt zu einer Klinik für Allgemeinpsychiatrie und Psychotherapie zusammengeschlossen worden,