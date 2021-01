Wir hatten es schon voller Freude vermeldet: Die Weingüter im Remstal haben die niedrigen Temperaturen am frühen Montagmorgen zur Eisweinlese genutzt. Heute die zusätzliche Bestätigung von der Remstal-Route: Nicht nur in Fellbach und Korb, sondern auch in Strümpfelbach, Großheppach und Stetten waren die Wengerter in den eiskalten Morgenstunden erfolgreich. Fazit: Der Eisweinjahrgang 2021 wird ein Erfolgsmodell.

So waren auch in Weinstadt am frühen Morgen Lesehelfer unterwegs.