Die Zeiten ändern sich? Das ist stark untertrieben. In Wahrheit sind sie kaum wiederzuerkennen. Einst hielten die Schwarzen die Grünen für durchgeknallte Müslispinner, und die Grünen hielten die Schwarzen so ungefähr für Halbnazis. Aber seit fünf Jahren regieren sie in Baden-Württemberg gemeinsam, und es geht dabei derart geräuscharm zu, dass Beobachter sich am Kinn kratzen: Nicht zu fassen, die Grünen vertragen sich mit den Schwarzen ja fast besser als zuvor von 2011 bis 2016 mit den Roten