„Eine Katastrophe“, sagt Jörg Rauschenberger über die Lage in der Gastronomie. Sein Event- und Cateringunternehmen mit 350 Beschäftigten kommt gerade so über die Runden. Der geschäftsführende Gesellschafter plant jedoch bereits für die Zukunft. Rauschenberger sorgt künftig fürs Catering beim VfB Stuttgart in der Mercedes-Benz-Arena. „Wir fühlen uns für die Zeit nach Corona gut vorbereitet“, sagt Jörg Rauschenberger im Interview. Die Fragen stellte unser Redaktionsmitglied Martin