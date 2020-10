Am Mittwochabend (07.10.) wird in Berlin der Deutsche Lokaljournalistenpreis vergeben. Der Zeitungsverlag Waiblingen wird mit dem zweiten Preis ausgezeichnet. Gewürdigt wird die Serie "Der Amoklauf in Winnenden - 10 Jahre danach". Die Konrad-Adenauer-Stiftung, die den Preis vergibt, überträgt die Preisverleihung hier im Livestream.

