Am 13. Juli 2014 bekam Jello Krahmer ein für alle Mal klargemacht, dass er nicht dazugehört. In Brasilien wurden die deutschen Fußballer Weltmeister, und in Schorndorf jubelte der 18-Jährige beim Public Viewing so ausgelassen wie alle anderen. Damit handelte er sich eine Frage ein, die ihm einen brutalen Stich versetzte: „Warum freust DU dich so?“ Denn die Umstehenden, Fremde und sogar Leute aus dem Bekanntenkreis, sahen keinen jungen Deutschen im Nationaltrikot, sondern wieder mal nur: