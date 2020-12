Deutscher Wetterdienst warnt vor Glatteis im Rems-Murr-Kreis

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am frühen Mittwochabend (09.12.) eine Warnung vor Glatteis herausgegeben. Im Rems-Murr-Kreis und in der Region Stuttgart bestehe in den Abendstunden "die Gefahr des Auftretens von örtlichem Glatteis".

Laut DWD treten starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auf. Die Meteorologen warnen: "Vermeiden Sie Autofahrten!". Falls Sie doch ins Auto steigen müssen, hier ein paar Tipps vom ADAC zum Fahren bei Schnee und Eis: