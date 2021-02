Die wirtschaftliche Erholung der Unternehmen im Rems-Murr-Kreis verzögert sich. Grund sind die andauernden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, schreibt die IHK-Bezirkskammer Rems-Murr in ihrem Konjunkturbericht. Der Lockdown führe in vielen Branchen zu einem erneuten Einbruch der Wirtschaftsleistung. In den von Geschäftsschließungen und Tätigkeitsverboten betroffenen Branchen, darunter Hotels, Gaststätten, ein Großteil der Einzelhändler sowie viele personenbezogene Dienstleister,