Eine Corona-Party in Sulzbach/Murr ist am Sonntag in einer Eskalation geendet – das irrwitzigste Fest der vergangenen Tage war das aber nicht im entferntesten, wie eine Recherche offenbart: Zu berichten ist von einer enthemmten Dienstbesprechung, einer Flucht aufs Dach, einem Biss und mancherlei Vogelwildem mehr ...

Am Sonntagnachmittag riefen Anwohner bei der Polizei an: In der Haller Straße in Sulzbach habe sich im Eingangsbereich eines Wohngebäudes eine Familie mit rund zehn