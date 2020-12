Die Pandemie-Situation mit ihren Schul- und Klassenschließungen ist für Kinder und Jugendliche, die sich schwertun mit dem täglichen Gang in die Schule, eine Katastrophe. Durch die Unterbrechungen, so sagen Dr. Eva Kreuchauf, Psychiaterin, und Uwe Knillmann, Psychotherapeut, können sich die psychischen Erkrankungen verstärken, die hinter dem stecken, was umgangssprachlich als „Schulangst“ bezeichnet wird. Und gleichzeitig erfahren diese Schülerinnen und Schüler immer häufiger Zurecht- und