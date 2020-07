69 000 Euro Jahresgehalt: Es gibt mehr als genügend Menschen in Deutschland, auch in systemrelevanten Berufen, die verdienen viel weniger. Dennoch fällt ein Paar mit zwei Kindern und diesem Einkommen bereits in den Bereich der Sozialwohnungs-Bedürftigen. Das bestätigte Dirk Braune, Geschäftsführer der Kreisbaugruppe, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Schon 2017 war bei einer Bedarfsanalyse herausgekommen, dass mindestens 5000 bezahlbare Wohnungen im Landkreis fehlten. Von der