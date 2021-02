„Schreiben Sie!“, sagt die nette alte Dame aus Hohenacker, die tatsächlich das Glück gehabt und einen Impftermin ergattert hat, „schreiben Sie: Wenn man hier reinkommt, ist alles perfekt. Ein ganz dickes Lob!“ Es geht ums Impfzentrum. Jenes in kürzester Zeit vom Landratsamt in der Waiblinger Rundsporthalle gestemmte Großprojekt, in dem täglich 800 Leuten geholfen werden könnte und das mit lächerlichen 150 Impfungen am Wochenende dahindümpelt. Denn der Impfstoff fehlt nach wie vor. Da ändern