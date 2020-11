Wie hält sich ein Musiker in der Zeit von Corona über Wasser? Darf man in einer Polka das N-Wort singen? Und helfen gegen 80 Prozent aller Leiden wirklich Bier, Wurst und Tanzmusik? Ein Interview über diese und andere Fragen mit Stefan Hiss - der Akkordeon-Meister feiert in diesem vermaledeiten Virenjahr das 25-jährige Bestehen seiner Band. Zum Jubelprogramm hätte auch ein Auftritt in Waiblingen gehört ...

Journalistische Offenlegung: Bei der Gruppe Hiss bin ich nicht neutral. Ich