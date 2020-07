Waltraud Bühl ist eine Frau von sanfter Unbeugsamkeit – wie klug sie die kleinen und größeren Ärgernisse des Alltags in Triumphe der Vernunft zu verwandeln weiß, das veranschaulicht folgende Geschichte.

Eines Tages schickte die Vorsitzende des Kreisseniorenrates uns eine Pressemitteilung. Wir veröffentlichten sie, stark gekürzt; Bühl fand: bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Also rief sie an – und nutzte das schlechte Gewissen des Redakteurs am Apparat, indem sie ihm kurzerhand ein