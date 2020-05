Der erste Mensch, der in Deutschland einer Corona-Infektion erlag, war – auch wenn die meisten Quellen anderes besagen – wohl ein Mann aus dem Rems-Murr-Kreis: Der 67-Jährige aus Remshalden verstarb nach Angaben des Landratsamtes am 4. März; fünf Tage vor einem 78-Jährigen aus dem Landkreis Heinsberg und einer 89-Jährigen aus Essen, die als die ersten Corona-Toten in der Republik gelten.

Der Heinsberger und der Essener Befund allerdings wurden bereits am 9. März öffentlich b