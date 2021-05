Hier haben wir: eine Muslimin – und auch noch eine, die im Gespräch oft ziemlich linksliberal klingt –, der die AfD applaudiert! Wo gibt’s denn so was? Sendet sie etwa derart widersprüchliche Signale aus? Nicht im mindesten: Seit mehr als 30 Jahren kämpft Seyran Ates schlicht unter Einsatz ihres Lebens für das, was sie richtig findet. Ohne sich davon beirren zu lassen, wer sie dafür lobt. Porträt einer Unbeugsamen.

Der Alltag der Seyran Ates: Drohungen, ein Prügelangriff, ein