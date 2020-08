Die Virenjäger: Auf der Spur von Keimen und Viren

„Virenjägerin“. Stolz betrachtet das Mädchen die Urkunde, die ihr die beiden Mitarbeiterinnen des DRK-Kreisverbandes Rems-Murr soeben - nach der erfolgreichen Schulung „Tipps und Tricks gegen Viren und Co.“ - überreicht haben. Ihr Angebot, Kindergartenkinder und Grundschüler vor Ort über Hygiene, Viren und Bakterien aufzuklären, findet besonders in Zeiten von Corona regen Zuspruch. Jetzt wurde die Arbeit des Jungerotkreuzes (JRK) ausgezeichnet. Davon profitieren Schulen und Kindergärten.

„Heidrun, ich hab' eine Idee!“ So beginnen viele Gespräche zwischen Nina Siegle und Heidrun Hellmuth. Die beiden Frauen sind beim DRK Rems-Murr für die hauptamtliche Jugendarbeit an Kindergärten und Grundschulen zuständig. Coronabedingt können viele Projekte derzeit nicht stattfinden. An einigen Kindergärten konnten sie in den vergangenen Wochen aber wieder aktiv werden. Vor allem ihre Hygiene-Schulung kam sehr gut an, schreibt das Rote Kreuz Rems-Murr. Diese wird nun als rund 90-minütiger Kurs vor Ort angeboten - in diesem Jahr sogar kostenlos.

„Unsere Sau Sissi ist manchmal ein richtiges Schwein"

„Unsere Sau Sissi ist manchmal ein richtiges Schwein, das die Hygieneregeln noch nicht so ganz verstanden hat. Damit sich das ändert, ist sie bei der Hygieneschulung für Kinder immer mit dabei“, erläutert Heidrun Hellmuth. Sissi niest zum Beispiel kräftig - nicht in die Armbeuge. Die Kinder entdecken gleich diesen Nies- und Husten-Etikette-Fehler. Nun sollen sie sich so aufstellen, dass sie vor einer Ansteckung durch die Tröpfchen, die durch die Luft fliegen, sicher sind. Mit einem selbst gebastelten Virus, das an einem 1,5 Meter langem Band befestigt ist, erhalten die Kinder ein Gefühl dafür, wie weit der empfohlene Abstand ist.

„Die Freude am Lernen und das eigene Erfahren der Kinder stehen bei uns im Mittelpunkt“, sagt Nina Siegle. Spielerisch, mit Versuchen und vielen Aha-Effekten bringen die Vertreterinnen vom DRK dem Nachwuchs näher, auf was es derzeit ankommt. Ein Beispiel: Heimlich hat Heidrun Hellmuth Glitzerstaub auf die Türklinke gestreut. „Oh. Ich habe noch etwas im Auto vergessen“, sagt sie den Kindergartenkindern, steht auf und drückt die Türklinke. Sie kratzt sich an der Nase, fasst dies und das an. Der Glitzer verteilt sich schnell - und so rasch kann sich auch das Virus verbreiten, erläutert die Frau mit dem roten Kreuz auf der Brust. Je nach Alter passen sie die Übungen und Versuche an die Gruppen an. Älteren Grundschülern zeigen sie auch, dass ein Mund-Nasen-Schutz auch Gefahren birgt, wenn sich bei mehrmaligem Gebrauch dort Bakterien einnisten.

Nina Siegle (links) und Heidrun Hellmuth – dazwischen die Sau Sissi. Foto: © Privat

„Das hat was Magisches, das macht den Kindern Spaß“

„Anhand von Versuchen, beispielsweise mit unserem Schwarzlicht-Kasten, verstehen die Kinder, wie man Hygiene-Maßnahmen richtig umsetzt“, sagt Nina Siegle. Die Kinder bekommen fluoreszierende Creme auf die Hände und verreiben sie. In dem Schwarzlichtkasten leuchten nun beim Betrachten die Stellen auf, wo sich diese Krankheitserreger verstecken könnten. „Das hat was Magisches, das macht den Kindern Spaß“, weiß die Pädagogin. Anschließend werden die Hände gewaschen. Und die Kinder können nochmals in der Schwarzlichtbox nachschauen, ob die gewaschenen Hände noch leuchten oder alles gründlich abgewaschen wurde. „Hygiene kann viele Erkrankungen verhindern“, stellen die beiden fest.