Bernd Gögel will die AfD in die Regierungsverantwortung führen. Mit dieser Strategie stößt der Spitzenkandidat jedoch in seiner eigenen Partei auf Widerstände. In der Alternative für Deutschland gebe es zwei verschiedene Strömungen, die sich heftig über den Weg zum Erfolg auseinandersetzen, erklärte Bernd Gögel die Flügelkämpfe der AfD im Interview mit unserer Zeitung. Auf diesen Punkt versuchte Gögel den Richtungsstreit in der AfD zu reduzieren, in dem Nationalkonservative wie Gögel auf der