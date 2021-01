Die Volksbank Stuttgart hat im Sommer 2020 acht ihrer 56 Niederlassungen nicht mehr wie gewohnt geöffnet. Die Kreissparkasse zieht jetzt die Notbremse und kündigt an, aus zwölf ihrer 64 Niederlassungen das Personal abzuziehen und diese in SB-Filialen umzuwandeln. Corona hat den Trend zum Onlinebanking dramatisch beschleunigt – und damit das Filialsterben in der Bankenlandschaft. „Die beschlossenen Maßnahmen sind eine Reaktion und eine notwendige Anpassung unserer Strukturen auf geänderte