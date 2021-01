Mit Spannung erwarten alle Prozessbeteiligten die Aussage des 36-jährigen Industriemechanikers, der wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes angeklagt ist. Am Freitag wird er zur Tat aussagen, kündigte sein Anwalt diesen Montag an. Dem Mann wird vorgeworfen, am frühen Morgen des 21. Juni 2020 seine frühere Lebensgefährtin und deren neunjährige Tochter in Allmersbach im Tal getötet zu haben.

Diesen Montag war am Stuttgarter Landgericht nur ein Kurz-Termin angesetzt, damit alle