Am 9. März wird das Urteil im Prozess gegen den 36-Jährigen gesprochen, der zugegeben hat, seine frühere Partnerin und deren neunjährige Tochter in Allmersbach im Tal getötet zu haben. Am Montag haben Staatsanwalt, Nebenkläger-Vertreter und der Verteidiger des Angeklagten ihre Plädoyers gehalten. Alle Beteiligten gehen davon aus, dass der Mann zu lebenslanger Haft verurteilt werden wird. Die entscheidende Frage ist, ob das Gericht dem Mann eine besondere Schwere der Schuld zuweisen wird. Das