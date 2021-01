Der 36-jährige Angeklagte hat am Freitag am Landgericht detailliert geschildert, wie er im Juni 2020 seine frühere Lebensgefährtin und deren neunjährige Tochter in Allmersbach im Tal getötet hat. Die volle Verantwortung für die Taten übernahm er nicht. Der Mann sprach davon, „fremdgesteuert“ gewesen zu sein. Eine innere Stimme und „etwas in mir“ hätten ihn dazu gebracht, die beiden Menschen zu töten. Zunächst schlug er mit einem Vierkantholz auf die Frau ein, bevor er sie mit einem