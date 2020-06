Die Ärztin im Schorndorfer Rems-Murr-Klinikum habe wörtlich „Oh Scheiße“ gesagt. Mona, damals 27 Jahre alt, wurde direkt in einen Krankenwagen verfrachtet und nach Winnenden gefahren.

Dabei hatte alles so gut angefangen: Es sei, sagt Mona, eine Bilderbuch-Schwangerschaft gewesen. Ihre Frauenärztin habe immer gesagt: „Alles super!“ Doch dann kamen die Blutungen. Das war in der 25. Schwangerschaftswoche. Viel zu früh für ein Baby, um in die Welt zu schlüpfen. Die Kleine sollte