Wie wird das Wochenende an unseren Seen, nachdem es am vergangenen Sonntag teilweise drunter und drüber ging? Komplette Sperrungen sind nicht geplant – Wasserratten sollten, bevor sie zum Bade-Ausflug aufbrechen, aber unsere Tipps beachten ...

Die Lage ist dreifach kompliziert: Erstens verbringen wegen Corona viele Leute ihren Urlaub zu Hause und wollen dann wenigstens an den See – der Andrang ist entsprechend groß. Zweitens: Am Plüderhäuser Badesee machen Blaualgen Probleme – manche