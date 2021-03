Nach einer Verfolgungsfahrt durch Schorndorf hat die Polizei am Samstagnachmittag einen Drogendealer festgenommen. Er hatte sich mit seinem Auto in eine Sackgasse verirrt. In seinem Rucksack fanden die Polizisten mehrere Hundert Gramm Marihuana, bei der anschließenden Hausdurchsuchung beschlagnahmte man weitere fünf Kilogramm Shit. Im vergangenen Jahr hat die Kriminalpolizei zwischen Rems und Murr mehr Rauschgiftdelikte ermittelt denn je. Hauptsächlich drehten die sich um Cannabis.

