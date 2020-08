„Es war zwar voll, aber alle Beteiligten hatten die Lage am Aichstrutsee im Griff“, lautet das Fazit der Welzheimer Hauptamtsleiterin Nicole Marquardt-Lindauer zum vergangenen Badesee-Wochenende. „Wir konnten auch keine großen Verstöße gegen die Abstandsregeln feststellen. Probleme gab es hier nur zeitweise im Kleinkind-, also Nichtschwimmerbereich. Aber wie sollen Sie verhindern, dass spielende Kinder sich zu nahe kommen? Das ist ja an Spielplätzen genauso der Fall.“

Auch habe es