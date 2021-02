Das ist echt abgefahren. Gerade so, wie das berauschende Farbkringelgewitter rund ums dynamische Wahlplakats-Konterfei: Hans-Ulrich Rülke, 59 Jahre alter FDP-Spitzenmann für die kommende Landtagswahl, will alles anders und rettet damit elementare Teile der Welt. Teile, für deren Gedeihen üblicherweise andere Parteien verantwortlich zeichnen. Die FDP nämlich ist, so sagt Hans-Ulrich Rülke, die Interessenvertretung der Arbeiter in Baden-Württemberg. Echt jetzt? „So ist es“, sagt Rülke.