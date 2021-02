Im Wahlkreis Backnang werden die Karten neu gemischt. Nur Gernot Gruber bleibt am Tisch. Der Backnanger Landtagsabgeordnete hat es am 14. März mit neuen Spielern bei CDU, Grünen, FDP und AfD zu tun. Nach zwei Jahrzehnten im Landtag kandierte Wilfried Klenk (CDU) nicht wieder. Nachfolger des 61-Jährigen aus Oppenweiler will Georg Devrikis aus Murrhardt werden. Sollte die AfD ähnlich abschneiden wie 2016, so hat ihr Kandidat Daniel Lindenschmid wieder gute Chancen für einen Sitz im Landtag.