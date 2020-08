Bis 13. September fährt die S-Bahn S 4 nur bis Kirchberg an der Murr. Zwischen Burgstetten und Backnang werden derzeit Gleise saniert und eine neue Brücke gebaut. Anfang dieser Woche war ein fantastisches Schauspiel zu beobachten. Ein Kran hievte ein 65 Tonnen schweres Bohrgerät über das nebelverhangene Buchenbachtal hinweg an seinen Platz. Auch die neue, 34 Meter lange, acht Meter breite und 180 Tonnen schwere Brücke wird mit dem Kran an ihren Platz gebracht werden.

