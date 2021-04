„Das Infektionsgeschehen in der Station 21 (Geriatrie) am Rems-Murr-Klinikum Winnenden wird weiterhin genauestens beobachtet und ist eingedämmt“, sagte Christoph Schmale, Pressesprecher der Rems-Murr-Kliniken, am Donnerstagnachmittag. „Derzeit sind neun Patienten positiv auf das Coronavirus getestet, davon haben sechs Patienten keine Symptome, ein Patient hat leichte und ein Patient schwere Symptome. Eine 81-jährige Patientin ist am 28. März mit Corona verstorben. Ob dabei die