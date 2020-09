Was, wenn Reiserückkehrer selbst oder über ihre Kinder eine Sars-CoV2-Infektion in die Kitas und Schulen hineintragen? Was, wenn jüngere Menschen sich aus Unvernunft infizieren, etwa auf einer Party, hernach ältere Familienmitglieder anstecken, und irgendwann erreicht das Virus auch die Menschen in den Alten- und Pflegeheimen? Was, wenn von Feiern ausgehend sich Infektionsketten vervielfältigen?

Gesundheitsamt und Corona-Krisenstab des Rems-Murr-Kreises treiben diese Fragen um,