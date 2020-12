Kleine Kinder brauchen Geborgenheit und Bindung so nötig wie Atemluft. Im Alter wächst das Bedürfnis des Menschen wieder, in Sicherheit und Geborgenheit zu leben, nicht allein zu sein. Corona grätscht jetzt überall dazwischen. Die unsichere Situation kann Ängste schüren bei Menschen, die ohnehin zu Ängsten neigen, und sie kann Menschen mit einem eh schon kleinen Bekanntenkreis in die soziale Isolation katapultieren.

Wertgeschätzt und als Mensch gesehen werden – das wünscht sich jeder.