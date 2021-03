Dem Einzelhandel im Rems-Murr-Kreis und seinen Kunden bleiben nur noch der Freitag (19.03.) und der Samstag (20.03.) für den Einkauf ohne Termin vor Ort. Ab Montag müssen die meisten Läden wieder schließen. So will es die Landes-Corona-Verordnung. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Infizierten pro 100 000 Einwohner in unserem Landkreis das dritte Mal in Folge über 50.

Die Inzidenztagesreihe von 1. bis 18. März: 34, 36, 44, 44, 47, 47, 47, 49, 51, 46, 50, 46, 48, 48, 48,