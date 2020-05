Die Eisheiligen haben dem Remstal und der gesamten Region am frühen Morgen Minusgrade und teils erhebliche Frostschäden an den Reben beschert. Beim Weingut Medinger in Kernen-Stetten schätzt man den Schaden auf zehn bis 20 Prozent, so Barbara Medinger-Schmid. Auch in Schnait sind die Schäden riesig, so Aaron Schwegler vom Weingut Schwegler: „Das ist grausam und tut so weh!“.

In der Stettener Häderlage wächst der Schwarzriesling, der zu Rosé verarbeitet wird. Den letzten großen Schaden